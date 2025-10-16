LPI-SHL: Einsatz im Klinikum
Hildburghausen (ots)
Mittwochvormittag wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes im Klinikum in der Schleusinger Straße in Hildburghausen alarmiert. Schnell gab es Entwarnung, da ein in Brand geratener Karton bereits gelöscht werden konnte. Das Klinikum musste nicht evakuiert werden und verletzt wurde niemand. Auch am Gebäude entstand kein Sachschaden.
