Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einsatz im Klinikum

Hildburghausen (ots)

Mittwochvormittag wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes im Klinikum in der Schleusinger Straße in Hildburghausen alarmiert. Schnell gab es Entwarnung, da ein in Brand geratener Karton bereits gelöscht werden konnte. Das Klinikum musste nicht evakuiert werden und verletzt wurde niemand. Auch am Gebäude entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

