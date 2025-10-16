LPI-SHL: Auf der Leitplanke gelandet
Bad Liebenstein (ots)
Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr Mittwochabend die Landstraße von Brotterode-Trusetal in Richtung Bad Liebenstein. Er wich einem Reh aus, das auf der Straße stand, kam dabei von der Fahrbahn ab und landete auf der Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt und der Abschleppdienst kümmerte sich um das Unfallauto.
