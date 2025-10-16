PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf der Leitplanke gelandet

Bad Liebenstein (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr Mittwochabend die Landstraße von Brotterode-Trusetal in Richtung Bad Liebenstein. Er wich einem Reh aus, das auf der Straße stand, kam dabei von der Fahrbahn ab und landete auf der Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt und der Abschleppdienst kümmerte sich um das Unfallauto.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

