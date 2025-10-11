Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 11.10.2025

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+++Geldbörsen entwendet+++

Verden. In der letzten Woche kam es zu zwei Taschendiebstählen im Stadtgebiet Verden. In beiden Fällen wurden die Geldbörsen in einem unbeobachteten Moment entwendet. Die Polizei weist wiederholt darauf hin, dass Taschen niemals unbeobachtet in Einkaufswagen o.ä. abgelegt werden. Zudem sollten Handtaschen, Geldbörsen und weitere Wertgegenstände eng am Körper getragen werden. Jackentaschen oder Rucksäcke sollten jederzeit überprüft werden und ebenfalls geschlossen sein.

+++Reifendiebstahl+++

Oyten. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter einen kompletten Reifensatz eines BMW X5. Der Pkw war in der Industriestraße in Oyten abgestellt. Der Schaden beträgt über 4000,- EUR. Wer verdächtigte Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle unter 04207/91106-0 in Verbindung zu setzen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+++Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen in Lilienthal+++

Lilienthal. Am Freitagabend kam es gegen 22:20 Uhr im Kreuzungsbereich der Lilienthaler Allee, Ecke Moorhauser Landstraße, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Ein 45-jähriger Mann aus Ganderkesee befuhr mit seinem Mercedes mit Anhänger die Lilienthaler Allee in Fahrtrichtung Bremen. Auf Höhe der Kreuzung, Moorhauser Landstraße, missachtete er die für in Rot zeigende Lichtzeichenanlage und setzte seine Fahrt fort. Folglich kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 18-Jährigen aus Lilienthal, welcher die Lilienthaler Allee aus entgegengesetzter Richtung befuhr und auf die Moorhauser Landstraße abbiegen wollte. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell