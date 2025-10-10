Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Beifahrer wird schwer verletzt++Falscher Polizist erbeutet Bargeld+

Landkreise Verden & OSterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Beifahrer wird schwer verletzt+ Verden/A27. Auf der A27 in Richtung Hannover, kurz hinter der Anschlussstelle Verden-Ost, wurde ein 32-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen schwer verletzt.

Ersten Informationen zufolge überholte gegen 08.30 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem VW einen 67-jährigen Fahrer eines Mercedes über den rechten Fahrstreifen. Beim Einscheren nach links touchierte er den Mercedes und sein Fahrzeug geriet ins Schlingern. In der Folge stieß er gegen das Heck eines Reisebusses auf dem rechten Fahrstreifen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 32-jährige Beifahrer des Mercedes schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes und der Reisebus waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 55.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Falscher Polizist erbeutet Bargeld+ Osterholz-Scharmbeck. In der Leipziger Straße geriet am Donnerstag, gegen 17 Uhr, eine Seniorin an einen Betrüger, welcher sich als Polizeibeamter ausgab und sich damit Zutritt zur Wohnung verschaffte. Er müsse das Bargeld der Frau überprüfen. In einem unbeobachteten Moment entwendete er das gezeigte Bargeld und entfernte sich anschließend aus der Wohnung.

Erst als der Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Seniorin den Diebstahl. Der Betrüger soll ca. 30-35 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen sein. Er hatte eine schlanke Statur und war insgesamt dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, Beobachtungen zu verdächtigen Personen in dem Bereich der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

