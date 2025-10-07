PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 59-Jährigen beendet

Landkreis Verden & Stadt Bremen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 59-jährigen Mann, welcher seit Montagmittag von seiner Familie vermisst wurde, ist beendet.

Nach einem Hinweis auf den Mann in einem Bus in Richtung Achim konnten Polizeibeamte diesen wohlbehalten antreffen. Nachdem sich versichert wurde, dass es dem 59-Jährigen gut geht und er keine Hilfe benötigt, konnte er seinen Weg in Richtung Bremen fortsetzen.

Wir bitten darum, keine sensiblen Daten oder Lichtbilder der betroffenen Person zu teilen und diese zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 11:51

    POL-VER: Pressemeldung vom Sonntag, den 05.10.2025

    PI Verden/Osterholz (ots) - Pressemeldung vom 05.10.2025 Bereich PI Verden Keine relevanten Ereignisse. Bereich PK Achim Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle in Achim In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen kam es in der Desmastraße in Achim zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle. Hierbei verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu der Halle und entwendete eine große Menge an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren