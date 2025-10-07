Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 59-Jährigen beendet

Landkreis Verden & Stadt Bremen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 59-jährigen Mann, welcher seit Montagmittag von seiner Familie vermisst wurde, ist beendet.

Nach einem Hinweis auf den Mann in einem Bus in Richtung Achim konnten Polizeibeamte diesen wohlbehalten antreffen. Nachdem sich versichert wurde, dass es dem 59-Jährigen gut geht und er keine Hilfe benötigt, konnte er seinen Weg in Richtung Bremen fortsetzen.

Wir bitten darum, keine sensiblen Daten oder Lichtbilder der betroffenen Person zu teilen und diese zu löschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell