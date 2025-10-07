Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrer übersehen++Verkehrsunfall mit zwei Verletzten++Gegen geparkte Pkw gefahren+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Radfahrer übersehen+ Ottersberg. Ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte am Montagmorgen vom Müslüttens Damm nach rechts auf die Lilienthaler Straße abbiegen und hielt an der dortigen Kreuzung an. Beim Anfahren übersah er einen kreuzenden 29-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsunfall mit zwei Verletzten+ Vollersode. Am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, kam es auf der Wallhöfener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 58-jährige Fahrerin eines Audi befuhr die Stedener Straße und beabsichtigte, die B74 in Richtung Bergstraße zu überqueren. Sie übersah einen vorfahrtsberechtigten VW, welcher auf der B74 in Richtung Stade fuhr, und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Die 58-Jährige erlitt nach dem Zusammenstoß einen Schock und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 75-jährige Fahrer des VW verlor aus bislang ungeklärter Ursache das Bewusstsein und wurde mit einem Rettungshubschrauber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie im Anschluss abgeschleppt werden.

+Gegen geparkte Pkw gefahren+ Ritterhude. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, wurden mehrere Anwohner in der Fergersbergerstraße durch einen Verkehrsunfall geweckt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Audi beim Abbiegen nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen zwei Pkw eines dortigen Autohauses. Durch den Knall wurden Anwohner auf den Unfall aufmerksam und konnten noch zwei zu Fuß flüchtende Personen sehen. Sie informierten daraufhin die Polizei.

Im Verlauf der Unfallaufnahme meldete sich ein 29-jähriger Mann bei der Polizei und gab an, der Unfallfahrer zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,7 Promille. Er steht nun im Verdacht, alkoholisiert gefahren und den Unfall verursacht zu haben. Für das eingeleitete Strafverfahren wurden ihm daraufhin Blutproben entnommen und der Audi wurde sichergestellt.

Im Rahmen der Fahndung nach den beiden flüchtenden Personen konnte ein 28-Jähriger in der Nähe der Unfallstelle kontrolliert werden. Dieser steht im Verdacht, ebenfalls in dem Fahrzeug gewesen zu sein. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern derzeit an.

