Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Landkreis Oldenburg: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Seniorenheim in Ganderkesee +++ Mann tot in Schwanewede aufgefunden

Landkreis Oldenburg/ Landkreis Osterholz (ots)

Der vermisste Mann aus einem Wohnheim in Ganderkesee ist tot. Er wurde bereits Ende September in einem See in Schwanewede-Neuenkirchen gefunden. Anhaltspunkte für Fremdverschulden lagen nicht vor.

Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bild zu löschen und nicht weiter zu teilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

