POL-VER: Landkreis Oldenburg: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Seniorenheim in Ganderkesee +++ Mann tot in Schwanewede aufgefunden

Landkreis Oldenburg/ Landkreis Osterholz (ots)

Der vermisste Mann aus einem Wohnheim in Ganderkesee ist tot. Er wurde bereits Ende September in einem See in Schwanewede-Neuenkirchen gefunden. Anhaltspunkte für Fremdverschulden lagen nicht vor.

Es wird darum gebeten, das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bild zu löschen und nicht weiter zu teilen.

