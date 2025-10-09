POL-VER: +Schwerer Raub in Wohnung++Einbruch in Kellerabteil++Einbruch in Einfamilienhaus++Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall++Schwerverletzte nach Unfall mit E-Bike+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+Schwerer Raub in Wohnung+ Achim. Am Dienstagabend kam es gegen 20:50 Uhr zu einem schweren Raub in einer Wohnung in der Schwedenschanze. Ein bisher unbekannter Mann klingelte an der Wohnungstür eines Bewohners. Als die Tür geöffnet wurde, attackierte er das Opfer und entwendete ein Portemonnaie. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Einbruch in Kellerabteil+ Achim. In der Zeit von Montag, 29. September 00:00 Uhr, bis Montag, 6. Oktober 15:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Königsworther Straße ein. Dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen verschiedene Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Einfamilienhaus+ Schwanewede. Am Dienstag, zwischen 08:20 Uhr und 18:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Göspe ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt durch ein Fenster. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Portemonnaie mit Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall+ Schwanewede. Am Mittwochmorgen kam es gegen 7:05 Uhr auf der L 134 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 38-Jährige wollte mit ihrem VW von der L 134 nach links in den Langenberg abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Nissan, der von Bremen in Richtung Meyenburg unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die 38-Jährige als auch die 63-jährige Fahrerin des Nissans wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

+Schwerverletzte nach Unfall mit E-Bike+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch gegen 13:05 Uhr verletzte sich eine 22-jährige Fahrerin eines E-Bikes bei einem Zusammenstoß mit einer 17-jährigen Pedelec-Fahrerin schwer. Beide befuhren gemeinsam den Burgweg in gleicher Richtung. An einer Kreuzung überholte die 17-Jährige einen Pkw von rechts, während die 22-Jährige den Pkw von links passierte. Während die 22-Jährige ihre Fahrt geradeaus fortsetzen wollte, beabsichtigte die 17-Jährige vor dem Fahrzeug nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die E-Scooter-Fahrerin verletzte sich dabei schwer und die Pedelec-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

