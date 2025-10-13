POL-HS: Geldbörse unterschlagen

Waldfeucht (ots) - Am Sonntag (12. Oktober) ereignete sich gegen 1.30 Uhr, auf der Johannesstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Mann aus Montfort in den Niederlanden verletzt wurde. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Niederländer gab an, mit seinem Fahrrad den rechten Geh- und Radweg in Richtung des dortigen Edeka Marktes befahren zu haben, als er von hinten von einem Pkw angefahren worden wäre, der ...

