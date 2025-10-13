POL-HS: Geldbörse unterschlagen
Heinsberg-Randerath (ots)
In den Räumen einer Discothek fiel einem Gast am 11. Oktober (Samstag), gegen 1 Uhr, die Geldbörse auf den Boden. Diese wurde von einem bislang unbekannten Mann aufgehoben, der sich damit entfernte. Der Unbekannte war etwa 180 Zentimeter groß und 18 bis 20 jahre alt. Er hatte blonde, kurze Haare und trug einen Kinnbart. Der Mann sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.
