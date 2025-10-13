PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse unterschlagen

Heinsberg-Randerath (ots)

In den Räumen einer Discothek fiel einem Gast am 11. Oktober (Samstag), gegen 1 Uhr, die Geldbörse auf den Boden. Diese wurde von einem bislang unbekannten Mann aufgehoben, der sich damit entfernte. Der Unbekannte war etwa 180 Zentimeter groß und 18 bis 20 jahre alt. Er hatte blonde, kurze Haare und trug einen Kinnbart. Der Mann sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus Fahrzeug

    Heinsberg-Oberbruch (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag, 10. Oktober, in ein Fahrzeug ein, welches an der Rurstraße stand. Aus dem Innenraum stahlen sie Dokumente sowie eine Geldbörse mit Bargeld. Die Dokumente konnten in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden und an den Geschädigten übergeben werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Waldfeucht (ots) - Am Sonntag (12. Oktober) ereignete sich gegen 1.30 Uhr, auf der Johannesstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Mann aus Montfort in den Niederlanden verletzt wurde. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Niederländer gab an, mit seinem Fahrrad den rechten Geh- und Radweg in Richtung des dortigen Edeka Marktes befahren zu haben, als er von hinten von einem Pkw angefahren worden wäre, der ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 07:51

    POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 12.10.2025

    Heinsberg (ots) - Straftaten Selfkant / Wehr - Einbruch in leerstehendes Pfarrheim Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Freitag, 10.10.2025 17.00 Uhr, bis Samstag, 11.10.2025 09.30 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe des derzeit leerstehenden Pfarrheims auf der Mühlenstraße in Selfkant-Wehr ein. Im Anschluss begaben sich die Tatverdächtigen in das Innere des Gebäudes und entwendeten von dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren