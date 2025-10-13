Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Waldfeucht (ots)

Am Sonntag (12. Oktober) ereignete sich gegen 1.30 Uhr, auf der Johannesstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Mann aus Montfort in den Niederlanden verletzt wurde. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Niederländer gab an, mit seinem Fahrrad den rechten Geh- und Radweg in Richtung des dortigen Edeka Marktes befahren zu haben, als er von hinten von einem Pkw angefahren worden wäre, der zum Teil auf dem Radweg fuhr. Dadurch wäre er zu Boden gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt. Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

