Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (02.06.2025), gegen 12:25 Uhr, kam es an der Einmündung der Rubenstraße in die Mundenheimer Straße zu einem Unfall zwischen einer 39-jährigen Autofahrerin und einer 15-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell