Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 11.10.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Diebstahl aus einem Fahrzeug

In der Nacht vom 09.10.2025, 17.30 Uhr bis zum 10.10.2025, 06.30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Fahrzeuges ein. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Gegenstände entwendet.

Erkelenz - Kennzeichendiebstahl

Am 10.10.2025 im Zeitraum von 09.45 Uhr bis 13.30 Uhr wurde auf der Neusser Straße das hintere Kennzeichen eines Fahrzeuges entwendet.

Übach-Palenberg - Kennzeichendiebstahl

Am Freitag, den 10.10.2025 in der Zeit von 00.00 Uhr bis 07.00 Uhr wurden auf dem Südring zwei Kennzeichen von einem Fahrzeug entwendet.

Die ermittelnde Kriminalpolizei prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig in diesen Fällen sind die Kriminalkommissariate der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

