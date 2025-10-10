POL-HS: Baumaschinen und Werkzeuge aus Garage entwendet
Selfkant-Schalbruch (ots)
Unbekannte verschafften sich in der Schulstraße gewaltsam Zutritt in eine Garage und konnten mit Baumaschinen und Werkzeug unerkannt entkommen. Die Tat ereignete sich am Donnerstag (9. Oktober), zwischen 12.30 Uhr und 14.50 Uhr.
