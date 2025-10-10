POL-HS: Baumaschinen und Werkzeuge aus Garage entwendet

Heinsberg (ots) - Zwischen dem 8. Oktober (Mittwoch), 19 Uhr, und dem 9. Oktober (Donnerstag), 7 Uhr, drangen Einbrecher an der Westpromenade gewaltsam in die dortige Grundschule ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen unter anderem Bargeld, Debitkarten, ein Handy sowie ein Tablet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

