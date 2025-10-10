PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baumaschinen und Werkzeuge aus Garage entwendet

Selfkant-Schalbruch (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Schulstraße gewaltsam Zutritt in eine Garage und konnten mit Baumaschinen und Werkzeug unerkannt entkommen. Die Tat ereignete sich am Donnerstag (9. Oktober), zwischen 12.30 Uhr und 14.50 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

