Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tabakwaren nach Einbruch in Tankstelle erbeutet

Zeugensuche

Wassenberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (9. Oktober) drangen drei bislang unbekannte Personen in der Gladbacher Straße um kurz vor 1 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum einer Tankstelle ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren. Das Trio flüchtete mit einem schwarzen 1er BMW in Richtung Erkelenzer Straße. Zwei von ihnen waren schwarz vermummt, eine Person trug eine weiße Maskierung. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell