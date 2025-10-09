POL-HS: Wohnwagen gestohlen
Hückelhoven (ots)
In der Nacht von Dienstag (7. Oktober), 18 Uhr, auf Mittwoch (8. Oktober), 10 Uhr, stahlen Unbekannte am Markt aus einem Schuppen einen Wohnwagen der Marke Fendt, an dem ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht war.
