POL-HS: Wohnwagen gestohlen

Hückelhoven (ots) - Im Enzianweg drangen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (6. Oktober), 13 Uhr, und dem 8. Oktober (Mittwoch), 16 Uhr.

