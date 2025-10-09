POL-HS: Einbruch in ehemaliges Schulgebäude
Gangelt-Hastenrath (ots)
Einbrecher hatten es auf das ehemalige Schulgebäude in der Schulstraße abgesehen. Zwischen Montagabend (6. Oktober), 18 Uhr, und Mittwochmorgen (8. Oktober), 10 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob sie Beute machten, stand noch nicht abschließend fest.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell