Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Porsche Cayenne aufgebrochen

Trier (ots)

Am Sonntag, 6. April, gegen 9:45 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines gelben Porsche Cayenne in der Löwenbrücker Straße in Trier ein. Der Täter entwendete zwei Jacken und einen Rucksack aus dem Fahrzeug und flüchtete unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell