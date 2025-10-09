POL-HS: Einbruch in Grundschule

Erkelenz (ots) - Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich Diebe auf dem Dinslakener Ring Zutritt in den Fahrzeuginnenraum eines Pkw. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie unter anderem eine Uhr und Kopfhörer. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 6. Oktober (Montag), 20 Uhr, und dem 7. Oktober (Dienstag), 8 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

