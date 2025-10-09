PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Grundschule

Gangelt-Birgden (ots)

Unbekannte brachen am 9. Oktober (Donnerstag) um kurz nach Mitternacht im Paulssträßchen gewaltsam in die dortige Grundschule ein. Ob sie etwas gestohlen haben, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg

