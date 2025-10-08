PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellerräume in Mehrfamilienhaus gewaltsam geöffnet

Erkelenz (ots)

In der Xantener Allee drangen unbekannte Täter zwischen letzter Woche Freitag (3. Oktober), 17 Uhr, und Dienstag (7. Oktober), 13.45 Uhr, gewaltsam in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein und erbeuteten unter anderem zwei Fahrräder.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

