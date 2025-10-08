POL-HS: Kellerräume in Mehrfamilienhaus gewaltsam geöffnet
Erkelenz (ots)
In der Xantener Allee drangen unbekannte Täter zwischen letzter Woche Freitag (3. Oktober), 17 Uhr, und Dienstag (7. Oktober), 13.45 Uhr, gewaltsam in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein und erbeuteten unter anderem zwei Fahrräder.
