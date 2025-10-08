POL-HS: Kraftstoffdiebstahl
Geilenkirchen-Niederheid (ots)
Zwischen dem 7. Oktober (Dienstag), 15.40 Uhr, und dem 8. Oktober (Mittwoch), 4 Uhr, öffneten unbekannte Personen den Tank eines Lkw, der auf der Gutenbergstraße abgestellt war und stahlen mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff.
