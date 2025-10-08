PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Neue Variante eines Schockanrufs bleibt beim Versuch

Gangelt-Birgden (ots)

Am Dienstag (7. Oktober) erhielt eine 68-Jährige den Anruf eines angeblichen Arztes, der am Telefon vorgab, dass sich der Sohn der Birgdenerin mit einer schweren Krebserkrankung im Krankenhaus befände und nicht mehr lange zu leben habe. Dabei erwähnte er ein neues Medikament, was angeblich nicht von der Krankenkasse bezahlt werden würde. Die Frau fiel nicht darauf rein und kontaktierte ihren Sohn, der die Angaben des Unbekannten nicht bestätigte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

