Polizei Hagen

POL-HA: Nach Verkehrskontrolle in die Jugendarrestanstalt - Polizeibeamte halten per Haftbefehl gesuchten 23-Jährigen an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte hielten am Montagabend (27.01.2025) in Wehringhausen einen 23-jährigen Autofahrer an, der per Haftbefehl gesucht wurde. Nachdem die Polizisten den Hagener für eine Allgemeine Verkehrskontrolle in der Rehstraße angehalten hatten, überprüften sie dessen Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass er wegen mehrfacher Nötigung, Körperverletzung sowie Beleidigung per Haftbefehl gesucht wurde. Der 23-Jährige muss nun einen mehrwöchigen Jugendarrest verbüßen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell