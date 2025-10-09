PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Metalldiebstahl aus Lagerhalle

Wegberg (ots)

Zwischen dem 6. Oktober (Montag), 23 Uhr, und dem 7. Oktober (Dienstag), 05.30 Uhr, verschafften sich Metalldiebe gewaltsam Zutritt zu einer in der Industriestraße gelegene Lagerhalle und konnten nach ersten Ermittlungen mit mehreren Hundert Kilogramm Kupfer, Messing und Kabel unerkannt flüchten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

