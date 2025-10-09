POL-HS: Metalldiebstahl aus Lagerhalle
Wegberg (ots)
Zwischen dem 6. Oktober (Montag), 23 Uhr, und dem 7. Oktober (Dienstag), 05.30 Uhr, verschafften sich Metalldiebe gewaltsam Zutritt zu einer in der Industriestraße gelegene Lagerhalle und konnten nach ersten Ermittlungen mit mehreren Hundert Kilogramm Kupfer, Messing und Kabel unerkannt flüchten.
