POL-HS: Metalldiebstahl aus Lagerhalle

Gangelt-Birgden (ots) - Unbekannte brachen am 9. Oktober (Donnerstag) um kurz nach Mitternacht im Paulssträßchen gewaltsam in die dortige Grundschule ein. Ob sie etwas gestohlen haben, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

