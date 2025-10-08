Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Festnahmen nach räuberischem Diebstahl in einem Supermarkt in der Lütgendortmunder Straße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0873

Am Montagabend (06. Oktober 2025) kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in Dortmund-Lütgendortmund. Die Polizei nahm die beiden 20 und 22 Jahre alten, polizeibekannten Tatverdächtigen fest.

Der 46-jährige Filialleiter des Supermarktes in der Lütgendortmunder Straße beobachtete die beiden Dortmunder gegen 18 Uhr dabei, wie sie mehrere Wodkaflaschen unter ihren Jacken versteckten. Anschließend wollten sie sich an den wartenden Kunden im Kassenbereich vorbeischlängeln und die Flaschen entwenden.

Der 46-jährige erkannte die Situation und forderte die beiden Männer auf, stehen zu bleiben. Da die beiden Männer die Aufforderung ignorierten, ergriff er sie an den Jacken und hielt sie fest.

Bei der anschließenden Rangelei konnten sich die Täter losreißen, wodurch eine Wodkaflasche auf dem Boden fiel und zerbrach. Dabei zerriss die Jacke eines der Täter und blieb samt Personalausweis am Tatort zurück. Der Filialleiter blieb bei der Rangelei unverletzt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fanden die Beamten am Eingang der nahegelegenen S-Bahnhaltestelle zwei unversehrte Wodkaflaschen. Wenig später trafen sie die beiden Männer in der Beguinenstraße an und nahmen sie fest. Anhand der Videoaufzeichnungen des Supermarkts und des aufgefundenen Personalausweises konnten die beiden zweifelsfrei als Täter identifiziert werden.

Die beiden Dortmunder wurden zur Polizeiwache gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurden sie nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell