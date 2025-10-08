PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stellt Drogen, verbotene Waffen sowie geklaute Streifenwagenkennzeichen nach einer Fahrzeugkontrolle sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0872

Am Montagabend (6. Oktober) kontrollierten zivile Polizeibeamte auf der Flughafenstraße in Dortmund-Brackel einen VW Polo. Neben den beiden Fahrzeuginsassen konnten die Beamten auch Drogen im Fahrzeug sicherstellen. Weitere Maßnahmen der Polizei folgten.

Gegen 22:30 Uhr fiel den Beamten der VW Polo in östlicher Fahrtrichtung auf der Brackeler Straße auf. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten einen 23-jährigen Fahrer und eine 27-jährige Beifahrerin fest. Außerdem drang Marihuana-Geruch aus dem Kleinwagen.

Die Polizisten stellten mehrere Tütchen mit Pflanzenknospen, die vermutlich Cannabis sind, sowie weißes Pulver, vermutlich Kokain, im Auto fest. Der 23-Jährige hatte außerdem mehr als 1.500 Euro Bargeld bei sich, für das er keine schlüssige Erklärung liefern konnte. Die Beamten stellten die Drogen sowie das Bargeld sicher.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Dortmund durchsuchten die Beamten daraufhin die Wohnanschrift des Dortmunders in Aplerbeck.

Die Polizei fand in der Wohnung weitere Drogen sowie verschreibungspflichtiges Testosteron, verbotene Waffen (Schlagringe) sowie die Kennzeichen eines Polizeiautos.

Die Polizei leitete gegen den 23-Jährigen Strafverfahren unter anderem wegen des Handels mit Cannabis und Kokain sowie des Besitzes verbotener Waffen ein. Die Ermittlungen, unter anderem zu dem entwendeten Streifenwagenkennzeichen, dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

