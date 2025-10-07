Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Westerfilde: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0868

Bereits am 30. September (Dienstag) flüchtete ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Jogger beobachtete gegen 18:50 Uhr den Unfall in der Nähe der Kreuzung Brietenstraße/Im Odemsloh.

Erkenntnissen zufolge fuhr ein Pkw der Marke Golf auf der Brietenstraße in Richtung Norden. In Höhe der Kreuzung berührte er im Vorbeifahren einen Fahrradfahrer.

Dabei drehte sich das Fahrrad einmal um die eigene Achse. Der Autofahrer hielt kurz an, stieg aber nicht aus und fuhr dann davon.

Der Jogger kümmerte sich um das verletzte Kind, das mit dem Fahrrad unterwegs war. Zudem war das Hinterrad beschädigt, sodass das Fahrrad nicht mehr zu verwenden war. Danach ging auch das Kind davon.

Es wird wie folgt beschrieben: etwa 10 Jahre alt, südeuropäischer Phänotyp. Es war mit einem grünen Fahrrad unterwegs.

Die Polizei bittet weitere Zeugen sowie den Autofahrer und die Eltern des Kindes, sich bei der Polizeiwache Mengede unter der Telefonnummer 0231/132-2721 zu melden.

