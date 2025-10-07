Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt 23-Jährigen nach Taschendiebstahl im Dietrich-Keuning-Park fest: Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0867

Bereits am 4. September 2025 kam es mittags zu einem Taschendiebstahl im Dietrich-Keuning-Park. Die Polizei nahm den 23-jährigen Täter vor Ort fest. Jetzt sucht die Polizei noch weitere Zeugen.

Gegen 13 Uhr war eine 48-jährige Dortmunderin mit ihrem Hund im Dietrich-Keuning-Park spazieren. Plötzlich kam der 23-jährige Dortmunder auf die Frau zu, umarmte sie und nahm ihr das Portemonnaie aus der Tasche. Daraufhin flüchtete der Täter und warf die Geldbörse weg. Unbekannte Zeugen beobachteten dies.

Die Polizei nahm den 23-Jährigen nach kurzer Verfolgung vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Wache entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Polizei bittet nun die Zeugen, die den Taschendiebstahl und das Wegwerfen des Portemonnaies beobachtet haben, sich bei der Kriminalwache unter der 0231/132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell