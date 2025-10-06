Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund setzt Schwerpunktkontrollen von E-Scooter-Fahrern in Dortmund und Lünen fort: Info-Stand steht in der Lüner Fußgängerzone

Am morgigen Dienstag, den 07. Oktober 2025, setzt die Polizei Dortmund ihre Schwerpunktkontrollen von Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern) fort. Vornehmlich werden die Kontrollen in der Dortmunder und Lüner Fußgängerzone durchgeführt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalen Ordnungsdienste Dortmund und Lünen sind ebenfalls im Einsatz.

In der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr wird die Verkehrsunfallprävention an einem Infostand in der Lüner Innenstadt (Lange Straße 42-44) über die einschlägigen Vorschriften und die Gefahren des E-Scooter-Fahrens aufklären.

Die Polizei Dortmund versucht durch die Kombination von Repression (Kontrolleinsätze) und Prävention (Infostände) dem Trend der steigenden E-Scooter-Unfällen entgegenzuwirken.

