Polizei Dortmund

POL-DO: Wochenende der Verkehrsdelikte - Polizei Dortmund entzieht mehrfach die Fahrerlaubnis und stellt Fahrzeug sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0860

Am langen Wochenende von Freitag bis Sonntag (03. bis 05. Oktober) kam es im Bereich Dortmund und Lünen zu mehreren Verkehrsdelikten. Insbesondere verbotene Kraftfahrzeugrennen gehörten zu den Feststellungen der Polizeibeamten.

Es startete bereits am frühen Freitagmorgen gegen 02:30 Uhr. Ein Streifenteam bemerkte ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen zwischen einem 27-jährigen Dortmunder in einem Golf GTI und einer 20-Jährigen aus Oer-Erkenschwick in einem Mercedes-Benz E200 auf dem Ostwall. Die Fahrzeuge wurden angehalten und sichergestellt, ebenso wurde die Fahrerlaubnis eingezogen. Die beiden erwartet ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen.

Knapp 24 Stunden später, gegen 02:05 Uhr, beabsichtige ein anderes Streifenteam in Dortmund-Wambel auf der Hannöverschen Straße einen Ford Focus anzuhalten. Dieser war mit defektem Abblendlicht unterwegs. Die Beamten wendeten ihren Streifenwagen und fuhren dem Ford hinterher. Dabei bemerkten Sie bereits die unsichere Fahrweise des 41-jährigen Dortmunders. Dieser bremste sein Fahrzeug immer wieder bis auf 30 km/h herunter und beschleunigte dann wieder auf 50 km/h. Als er die Beamten mit eingeschalteten Anhaltzeichen "STOPP POLIZEI" bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug auf 100 km/h und versuchte durch geschickten Einsatz seiner Blinker, mal rechts mal links, die Verfolger zu verwirren und abzuschütteln. Vergebens, auf Höhe der Oberste-Wilms-Straße keilten die Polizeibeamten den Focus ein und zwangen ihn zum Anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Zur Entnahme einer Blutprobe ging es für ihn zur nächsten Polizeiwache. Dort wurde neben seinem Fahrzeugschlüssel auch der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie der Teilnahme an einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen.

Kurze Zeit später (02:45 Uhr) kam es auf dem Wickeder Hellweg in Dortmund-Wickede zu einer ähnlichen Situation. Diesmal wollten die Beamten einen VW UP kontrollieren, welcher augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Auch hier beschleunigte der Fahrer, ein 31-Jähriger aus Dortmund, sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Seine Fahrt war geprägt von grob rücksichtslosen Verhalten und mehrerer Verkehrsverstöße. Erst an der Straße Auf dem Feldgraben konnte er angehalten werden. Auch hier stellten die Beamten eine Alkoholisierung des Fahrers fest. Zur weiteren Sachverhaltsaufnahme und der Entnahme einer Blutprobe ging es zur nächsten Polizeiwache. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitzt einer gültigen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug auf seinen Onkel zugelassen ist. Infolgedessen erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Teilnahme an einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Darüber hinaus wird auch der Fahrzeughalter eine Anzeige erhalten, da er zugelassen hat, dass eine andere Person sein Fahrzeug fährt, ohne dass diese eine Fahrerlaubnis besitzt.

Der Nächte Einsatz ließ wieder nicht lange auf sich warten. Dieses Mal wurde eine Streife der Bundespolizei, gegen 06:35 Uhr, auf den Fahrer eines VW Golf auf der Autobahn 2 bei Lünen-Süd aufmerksam. Aufgrund der auffälligen Fahrweise des 48-Jährigen aus Recklinghausen, sollte dieser kontrolliert werden. Er beschleunigte jedoch sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. In Höhe der Ausfahrt Dortmund-Mengede kollidierte er mit der Schutzplanke und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit über die Emscherallee. Es entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro. Er setzte seine Fahrt jedoch fort, bis er in Höhe der Stofferstraße anhielt und versuchte fußläufig zu flüchten. Die Beamten der Bundespolizei konnten ihn jedoch schnell einholen und stellen. Ergebnis: Auch er war unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs. In einer Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ebenso wie bei dem Einsatz zuvor war auch er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubtem entfernen vom Unfallort und der Teilnahme an einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen.

Am Sonntagmorgen, gegen 07:20 Uhr, wollte erneut ein Streifenteam der Dortmunder Polizei auf der Martener Straße in Huckarde einen VW Golf wegen einer defekten Bremsleuchte kontrollieren. Der 24-Jährige aus Schwerte folgte den Anhaltezeichen und stoppte am Fahrbahnrand. Bei der Kontrolle gab er jedoch falsche Personalien an und versuchte fußläufig zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte er eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Da er einräumte zuvor Marihuana konsumiert zu haben, ging es zu einer Polizeiwache zur Entnahme einer Blutprobe. Dabei stellte sich zudem heraus, dass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da ihm diese bereits im März diesen Jahres entzogen wurde. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bezüglich der Nennung eins falschen Namens. Darüber hinaus wird auch der Fahrzeughalter eine Anzeige erhalten, da er zugelassen hat, dass eine andere Person sein Fahrzeug fährt, ohne dass diese eine Fahrerlaubnis besitzt.

Alle kontrollierten Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell