Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Autofahrer und Kind nach Verkehrsunfall im Stadtteil Kirchlinde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0859

Eine Zeugin meldete am vergangenen Freitag (26. September 2025) einen Verkehrsunfall bei der Polizei Dortmund. Ein Autofahrer habe mutmaßlich ein Kind angefahren, beide entfernten sich jedoch vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:30 Uhr hielt sich die 71-Jährige an der Egilmarstraße/Westerwikstraße auf. Dabei habe sie beobachten können, wie ein Mann sich mit einem Kind unterhielt und anschließend entfernte. Als die Seniorin das Kind ansprach, gab dieses an, der Autofahrer habe es auf seinem Fahrrad erfasst. Das Kind fuhr dann ebenfalls davon.

Die Dortmunderin beschreibt den Autofahrer wie folgt:

   - Männlich und zwischen 40 und 50 Jahren alt
   - Schlank
   - Halbglatze
   - Dunkel gekleidet
   - Entfernte sich mit einer dunklen Limousine mit der Städtekennung
     MS (Münster)

Der Junge sei etwa zwischen neun und zwölf Jahren alt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Autofahrer sowie zum Kind machen können. Es wurde bei dem Unfall offenbar leicht verletzt. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Huckarde, Tel.: 0231/132-2121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

