Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunderin im Bereich Hoher Wall ausgeraubt: Polizisten nehmen Frau fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0865

Am Montag (6. Oktober) kam es zu einem Raub auf eine 58-jährige Frau. Die Polizei nahm kurze Zeit später eine tatverdächtige Frau fest.

Gegen 18:30 Uhr hielt sich die 58-Jährige an ihrem Auto auf dem Hohen Wall in der Nähe der Straße Grafenhof auf. Die Dortmunderin lud ihren Rollstuhl ins Fahrzeug.

In diesem Moment öffnete eine Frau die Beifahrertür des Autos und durchsuchte den Rucksack der 58-Jährigen.

Die Dortmunderin sprach sie an, das zu unterlassen. Daraufhin schlug ihr die Frau ihr ins Gesicht und rannte mit dem Rucksack davon. Aufmerksame Zeugen konnten eine gute Personenbeschreibung abgeben und die Diebin noch ein Stück weit verfolgen.

Polizisten, die zur Fahndung eingesetzt waren, trafen die Tatverdächtige auf der Freifläche im Bereich des Cafés Kick an und nahmen sie vorläufig fest.

Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, konnte die 27-jährige Tatverdächtige aus Dortmund die Polizeiwache nach der erkennungsdienstlichen Behandlung verlassen.

Die 58-jährige Dortmunderin erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Die Tatverdächtige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenraubs.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell