Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Täter, zwei Werkzeugkoffer, zwei Festnahmen - Zeugin meldet verdächtige Beobachtungen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0862

In den frühen Morgenstunden (5. Oktober 2025) konnte eine Zeugin im Bereich des Wickeder Hellwegs 212 in Dortmund zunächst einen Mann dabei beobachten, wie er mit schnellen Schritten in Richtung der S-Bahnhaltestelle lief. In seinen Händen trug er zwei Werkzeugkoffer. Auffällig humpelnd folgte ihm ein weiterer Mann aus Richtung des dortigen Industriegebiets Dortmund-Wickede.

Doch keiner der beiden Männer sah aus wie ein Handwerker. Das kam der Zeugin verdächtig vor, weshalb sie die Polizei verständigte. Die kurz darauf eingetroffenen Beamten trafen einen der Tatverdächtigen ohne Werkzeugkoffer am Wickeder Hellweg/Zwecke-Norm-Straße an.

Noch während der ersten Befragung bestätigte der 50-jährige Dortmunder, gemeinsam mit einem weiteren 50-jährigen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz unterwegs gewesen zu sein. Dieser habe ihn an einem Zaun eines Firmengeländes aufgefordert, kurz zu warten. Wenig später kam der Beschuldigte mit zwei Koffern in der Hand zurück.

Da sich die Hinweise auf einen Einbruchsdiebstahl zunehmend verdichteten, wurde die Suche nach dem zweiten Tatverdächtigen intensiviert. Mit Erfolg. An der S-Bahn-Haltestelle Dortmund Wickede nahmen die Beamten eine Person fest, auf die die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf. Werkzeugkoffer hatte der 50-Jährige nicht dabei. Dieses fanden die Polizisten auf dem Weg zur Haltestelle in einem Gebüsch. Das Werkzeug stellten die Beamten zur Spuren- und Eigentumssicherung sicher.

Zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Männer auf die Polizeiwache gebracht.

Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurden beide Männer nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell