Polizei Dortmund

POL-DO: Hochwertiges Auto in der Nordstadt durch Schüsse beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0869

In der nördlichen Innenstadt von Dortmund ist in der Nacht zu Mittwoch (8. Oktober) ein hochwertiges Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 1:45 Uhr stellte ein 44-jähriger Dortmunder mehrere Einschusslöcher an seinem in der Lortzingstraße geparkten Ferrari fest. Die alarmierten Polizisten stellten das Auto daraufhin zur Beweissicherung sicher. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat in den Stunden zuvor beobachtet haben und Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell