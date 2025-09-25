Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Zollkontrollen auf der InterTabac

Sicherheitsleistungen in Höhe von knapp 60.000 Euro kassiert

Dortmund (ots)

Auf der diesjährigen Dortmunder Messe "InterTabac" kontrollierten die Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Dortmund im Rahmen der Steueraufsicht, ob alle Tabakwaren ordnungsgemäß versteuert wurden.

22 Ausstellende präsentierten dort insgesamt unversteuerte Liquids für E-Zigaretten, unversteuerte E-Zigaretten, unversteuerte Zigaretten und unversteuerten Feinschnitt.

Die Zöllner leiteten vor Ort Steuerstrafverfahren ein und verlangten Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 58.565 Euro von den Ausstellenden.

In zwei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht korrekter Verwendung von Steuerzeichen eingeleitet. Die Steuerzeichen wurden zwar gekauft, aber nicht angebracht.

100 unversteuerte E-Zigaretten wurden sichergestellt, weil die Standbetreiberin die geforderte Sicherheitsleistung für die zu erwartenden Abgaben nicht bezahlen wollte.

