PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Zollkontrollen auf der InterTabac
Sicherheitsleistungen in Höhe von knapp 60.000 Euro kassiert

HZA-DO: Zollkontrollen auf der InterTabac / Sicherheitsleistungen in Höhe von knapp 60.000 Euro kassiert
  • Bild-Infos
  • Download

Dortmund (ots)

Auf der diesjährigen Dortmunder Messe "InterTabac" kontrollierten die Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Dortmund im Rahmen der Steueraufsicht, ob alle Tabakwaren ordnungsgemäß versteuert wurden.

22 Ausstellende präsentierten dort insgesamt unversteuerte Liquids für E-Zigaretten, unversteuerte E-Zigaretten, unversteuerte Zigaretten und unversteuerten Feinschnitt.

Die Zöllner leiteten vor Ort Steuerstrafverfahren ein und verlangten Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 58.565 Euro von den Ausstellenden.

In zwei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht korrekter Verwendung von Steuerzeichen eingeleitet. Die Steuerzeichen wurden zwar gekauft, aber nicht angebracht.

100 unversteuerte E-Zigaretten wurden sichergestellt, weil die Standbetreiberin die geforderte Sicherheitsleistung für die zu erwartenden Abgaben nicht bezahlen wollte.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Dortmund
Pressesprecherin
Andrea Münch
Telefon: 0231-9571-1030
E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Dortmund
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren