Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Bürgerbüro des Hauptzollamts Dortmund bleibt geschlossen

Wartungsarbeiten am 16. September 2025

Dortmund (ots)

Am Dienstag, den 16. September 2025, bleibt das Bürgerbüro der KFZ-Festsetzungsstelle des Hauptzollamts Dortmund aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen.

Ab Mittwoch, den 17. September 2025, ist das Bürgerbüro wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen.

