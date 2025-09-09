PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Bürgerbüro des Hauptzollamts Dortmund bleibt geschlossen
Wartungsarbeiten am 16. September 2025

Dortmund (ots)

Am Dienstag, den 16. September 2025, bleibt das Bürgerbüro der KFZ-Festsetzungsstelle des Hauptzollamts Dortmund aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen.

Ab Mittwoch, den 17. September 2025, ist das Bürgerbüro wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Dortmund
Pressesprecherin
Andrea Münch
Telefon: 0231-9571-1030
E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Dortmund
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren