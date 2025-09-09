HZA-DO: Bürgerbüro des Hauptzollamts Dortmund bleibt geschlossen
Wartungsarbeiten am 16. September 2025
Dortmund (ots)
Am Dienstag, den 16. September 2025, bleibt das Bürgerbüro der KFZ-Festsetzungsstelle des Hauptzollamts Dortmund aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen.
Ab Mittwoch, den 17. September 2025, ist das Bürgerbüro wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Dortmund
Pressesprecherin
Andrea Münch
Telefon: 0231-9571-1030
E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de
www.zoll.de
Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell