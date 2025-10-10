PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HS: Einbruch in Grundschule

Heinsberg (ots)

Zwischen dem 8. Oktober (Mittwoch), 19 Uhr, und dem 9. Oktober (Donnerstag), 7 Uhr, drangen Einbrecher an der Westpromenade gewaltsam in die dortige Grundschule ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen unter anderem Bargeld, Debitkarten, ein Handy sowie ein Tablet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

