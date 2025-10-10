Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Offizielle Begrüßung des neuen Bezirksdienstbeamten

Bild-Infos

Download

Waldfeucht (ots)

Am Donnerstag, 9. Oktober, begrüßte Bürgermeister Heinz-Josef-Schrammen den neuen Bezirksdienstbeamten der Kreispolizeibehörde Heinsberg, Frank Klein. Seit Norbert Keimes Ende August in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde, hatte Frank Klein seine Aufgaben in der Gemeinde Waldfeucht übernommen. Der 49-Jährige ist in Waldfeucht aufgewachsen und wohnt nun mit seiner Frau und zwei Kindern ebenfalls dort. Er ist auch privat eng mit der Gemeinde verbunden und im Vereinswesen aktiv. Frank Klein ist seit 25 Jahren im Polizeidienst tätig und konnte in dieser Zeit vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen der Polizei sammeln. Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe und darauf, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. "Zögern Sie nicht, mich bei Fragen, Problemen oder anderen Anliegen direkt anzusprechen. Ich bin im Bereich unterwegs oder in meinem Büro in der Gemeindeverwaltung erreichbar." Bürgermeister Heinz-Josef-Schrammen freut sich darüber, wieder einen engagierten und in der Gemeinde verwurzelten Bezirksdienstbeamten für die Gemeinde Waldfeucht begrüßen zu dürfen. "Die gute Zusammenarbeit mit Norbert Keimes können wir mit Frank Klein so fortsetzen. Wer hier wohnt und die Menschen kennt, dem liegt die Sicherheit in unserer Gemeinde am Herzen."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell