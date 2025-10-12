POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 12.10.2025
Heinsberg (ots)
Straftaten
Selfkant / Wehr - Einbruch in leerstehendes Pfarrheim
Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Freitag, 10.10.2025 17.00 Uhr, bis Samstag, 11.10.2025 09.30 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe des derzeit leerstehenden Pfarrheims auf der Mühlenstraße in Selfkant-Wehr ein. Im Anschluss begaben sich die Tatverdächtigen in das Innere des Gebäudes und entwendeten von dort Bargeld sowie ein Kupferrohr.
Wassenberg / Orsbeck - Wohnungseinbruch
Im Zeitraum von Freitag, 10.10.2025 19.45 Uhr, bis Samstag, 11.10.2025 10.45 Uhr, brachen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Klingelbach" in Wassenberg-Orsbeck ein. Die Täter hatten zuvor ein Kellerfenster aufgebrochen und sich auf diese Weise Zugang zum Haus verschafft.
Erkelenz - Diebstahl von Kleinkraftrad
Unbekannte Personen entwendeten im Zeitraum von Freitag, 10.10.2025 15.00 Uhr, bis Samstag, 11.10.2025 08.00 Uhr, in Erkelenz ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot. Der Motorroller stand auf der Burgstraße und war mit dem Lenkradschloss gesichert.
Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesen Fällen die Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis
