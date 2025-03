Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit aggressiven Folgen

Jena (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Transporter und einem Linienbus ist es am Donnerstagabend in der Beutenbergstraße gekommen. Beide Fahrzeuge standen im Haltestellenbereich "Beutenberg" und fuhren zeitgleich los. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, bei diesem lediglich Sachschäden entstanden. In der Folge gerieten die Insassen der Fahrzeuge in eine Auseinandersetzung. Die beiden Männer aus dem Transporter spuckten fortfolgend den Busfahrer an und traten an sein Fahrzeug. Zur Aufnahme und Klärung ist die Polizei hinzugerufen worden. Diese konnte die Situation vor Ort beruhigen und leitete gegen die 25- und 31-Jährigen Aggressoren ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell