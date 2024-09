POL-PPKO: Linz - Größere Einsatzlage im Gebäude der Polizeiinspektion Linz

Bad Breisig (ots) - Seit Dienstag, den 03.09.2024, 17:30 Uhr wird der 59-jährige Heinz Josef Roos aus der Einrichtung "Domizil" (betreutes Wohnen) in Bad Breisig vermisst. Herr Roos hat die Einrichtung in unbekannte Richtung verlassen. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. ...

