POL-HS: Diebstahl aus Fahrzeug
Heinsberg-Oberbruch (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag, 10. Oktober, in ein Fahrzeug ein, welches an der Rurstraße stand. Aus dem Innenraum stahlen sie Dokumente sowie eine Geldbörse mit Bargeld. Die Dokumente konnten in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden und an den Geschädigten übergeben werden.
