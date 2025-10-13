PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Fahrzeug

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag, 10. Oktober, in ein Fahrzeug ein, welches an der Rurstraße stand. Aus dem Innenraum stahlen sie Dokumente sowie eine Geldbörse mit Bargeld. Die Dokumente konnten in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden und an den Geschädigten übergeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

