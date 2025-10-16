LPI-SHL: Mopedfahrer gestürzt
Eishausen (ots)
Mittwochvormittag fuhr ein 16-jähriger Mopedfahrer auf der Eishäuser Hauptstraße in Eishausen als er in einer Kurve aufgrund der verschmutzten Fahrbahn wegrutschte und stürzte. Er verletzte sich leicht und musste im Rettungswagen behandelt werden - seine Sozia blieb zum Glück unverletzt. Am Moped entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.
