Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer gestürzt

Eishausen (ots)

Mittwochvormittag fuhr ein 16-jähriger Mopedfahrer auf der Eishäuser Hauptstraße in Eishausen als er in einer Kurve aufgrund der verschmutzten Fahrbahn wegrutschte und stürzte. Er verletzte sich leicht und musste im Rettungswagen behandelt werden - seine Sozia blieb zum Glück unverletzt. Am Moped entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl

