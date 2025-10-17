PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baggerteil entwendet

Oberweid (ots)

In der Zeit vom 30.09.2025 bis Donnerstagmittag bauten bislang unbekannte Täter den Schwenkmotor eines Minibaggers ab, der auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Oberweid stand. Dazu musste der Bagger bewegt worden sein. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0269612/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

