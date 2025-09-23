Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugensuche nach räubersichem Diebstahl

Euskirchen (ots)

Ein bislang Unbekannter näherte sich gegen 17 Uhr einem 22-jährigen Euskirchener, der in Richtung Kuchenheim unterwegs war, von hinten zu Fuß.

Er besprühte ihn mit einem Reizsprühgerät und versuchte, ihm eine mitgeführte Tasche zu entreißen. Nach einer kurzen Rangelei flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- augenscheinlich männlich - circa 178 bis 180 cm groß - kräftige Statur - blaue Jeanshose - Sturmhaube

Zeugen, die Hinweise zu dieser Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen zu melden. Sie erreichen die Polizei unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

