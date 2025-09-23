Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Autodiebe schlagen mehrfach zu

Bad Münstereifel-Rodert (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21. September haben Unbekannte in der Ortschaft Bad Münstereifel-Rodert mehrere Fahrzeuge geöffnet und durchsucht.

In der Straße "Miersenfeldgen" und im Bereich des Donatuswegs öffneten die Täter mehrere Fahrzeuge und durchsuchten sie nach Wertsachen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Sonnenbrillen, Bargeld und eine Geldbörse aus den Fahrzeugen entwendet. Aus einer Garage wurde zudem ein Akkuschrauber gestohlen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell