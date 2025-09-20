Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Mechernich (ots)

Die Polizei Euskirchen hat hat am heutigen Tag (20. September) die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau gebeten.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Dank dem Hinweis von Zeugen, konnte die Frau wohlbehalten in Mechernich angetroffen werden.

Die Zeugen verständigten umgehend die Polizei.

Die Polizei Euskirchen bedankt sich für die Unterstützung.

Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild der Vermissten aus den Online-Bereichen zu löschen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell