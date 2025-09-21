PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Essen geliefert, Auto gestohlen, Diebin ermittelt

53879 Euskirchen (ots)

Während einer Essenslieferung ist am Freitag, 19. September, gegen 13.16 Uhr, der Pkw des Lieferanten in der Spiegelstraße in Euskirchen, entwendet worden. Der Fahrer, ein 45-jähriger Euskirchener, hatte den Wagen für wenige Minuten auf der Straße abgestellt, um eine Bestellung auszuliefern. Dabei ließ er den Schlüssel im Zündschloss stecken und das Fahrzeug unverschlossen zurück.

Als der Fahrer anschließend zu seinem Pkw zurückkam, war der Wagen verschwunden.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führte die eingesetzten Polizeikräfte wenig später zur Wohnanschrift einer 29-jährigen weiblichen Tatverdächtigen aus Bad Münstereifel. Das entwendete Fahrzeug konnte unbeschädigt aufgefunden und dem Eigentümer wieder übergeben werden.

Im Zuge der Überprüfungen stellte sich heraus, dass die Dame nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest, Hinweise auf den Konsum von berauschenden Mitteln. Eine Blutprobe wurde angeordnet und in der Polizeiwache Euskirchen entnommen.

Gegen die Diebin wurden Strafverfahren wegen Pkw-Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Führen eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

