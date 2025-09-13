Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Verkehrsunfall nach Kollision von zwei PKW, B33 - Reichenau/Hegne

Auf der B33, kurz nach dem Reichenauer Tunnel, bei Hegne in Fahrtrichtung Radolfzell. kam es durch eine Kollision von zwei PKW zu einem Verkehrsunfall. Passanten riefen die Feuerwehr und den Rettungsdienst um Hilfe.

Die Freiw. Feuerwehr Reichenau wurde um 08:53 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz nach Verkehrsunfall alarmiert. Nach Alarmplan wurde zusätzlich die Feuerwehr Konstanz zur Unterstützung mit einem Hilfeleistungsleistungslöschfahrzeug (HLF) mit Rettungssatz alarmiert. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr waren keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt, deshalb konnte die Feuerwehr Konstanz wieder aus dem Einsatz herausgelöst werden. Beim Unfall kam es zu zwei leicht verletzten Personen, welche vom Rettungsdienst betreut und eine davon zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht wurde. Die Feuerwehr Reichenau streute ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab und nahm entstandene Verunreinigungen von der Fahrbahn auf. Außerdem unterstützte sie den Abschleppdienst beim Bergen der verunfallten Fahrzeuge. Während den Bergungsarbeiten war die Fahrbahn für ca. eine Stunde beidseitig und danach nochmals einseitig in Richtung Radolfzell für den Verkehr gesperrt. Die Einsatzstelle wurde danach an die Straßenmeisterei und die Polizei übergeben.

Unter Leitung von Stv. Kommandant Marcus Deggelmann waren insgesamt 19 Feuerwehr-Einsatzkräfte der Reichenau mit Löschfahrzeug LF 10 und Mehrzweck- und Führungsfahrzeug, sowie die Feuerwehr Konstanz mit einem HLF 20 im Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz, der Rettungsdienst des MHD mit zwei RTW, die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmer. In Bereitschaft im Gerätehaus waren außerdem 7 Reichenauer Feuerwehr-Einsatzkräfte.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle der PP Konstanz.

Einsatzende war um 10:56 Uhr.

