Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zweiradunfall unter Alkoholeinwirkung

53919 Weilerswist (ots)

Ein 63-jähriger Weilerswister befuhr am Freitag, 19. September, gegen 21.50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad einen Feldweg in Weilerswist-Derkum.

Aus zunächst unbekannten Gründen, stürzte der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug. Hierdurch zog er sich Verletzungen an einem Bein zu, die einen Aufenthalt in einem nahegelegenen Krankenhaus erforderlich machten.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Aufnahme des Verkehrsunfall Alkoholgeruch im Atem des 63 Jährigen fest. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,50 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und im Krankenhaus entnommen.

Sowohl der Führerschein, als auch das geführte Kraftfahrzeug des Unfallverursachers wurden sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

