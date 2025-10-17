Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firmengebäude

Themar (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen, 05:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Büro- und Werkstattgebäude einer Firma in der Tachbacher Straße in Themar. Die Einbrecher öffneten mit Gewalt Türen und Spinde und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten ein Smartphone und einen Nusskasten. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0269299/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

